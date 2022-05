Serie B, femminile: le convocate del Cittadella Women contro il Cesena Femminile

L'ultimo ballo stagionale del sorprendente Cittadella Women di mister Colantuono, la vede protagonista in casa contro il Cesena Femminile per la 26°giornata di campionato. Domenica 22 maggio a partire dalle 15.00 c'è da difendere il settimo posto in classifica e magari scalare qualche posizione in classifica in più, coronando un percorso stagionale ricco di soddisfazioni e grandi risultati. Di seguito le convocate di mister Colantuono per la gara con le romagnole:

Portieri: Toniolo, Dilettuso

Difensori: Larocca, Novelli, Ripamonti, Masu, Schiavo, Fracaros, Peressotti

Centrocampisti: Domi, Peruzzo, Corazzi, Meneghetti, Saggion, Mounecif

Attaccanti: Zorzan, Pizzolato, Lattanzio, Martelli, Begal, Martinuzzi