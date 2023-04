Serie B, femminile: Cittadella Women corto muso, anche il Genoa battuto

Missione compiuta. Il Cittadella Women vince anche contro il Genoa e si presenta allo scontro diretto della prossima settimana con la Lazio capolista a soli tre punti. In terra ligure basta un guizzo di Begal al 69' per avere la meglio sui rossoblu. Ottava affermazione di fila per le ragazze di Colantuono, la dodicesima nelle ultime tredici. Un ruolino di marcia impressionante per il Citta Women, ancora non sufficiente - al momento - per coronare la rimonta al primo posto. Una settimana di tempo e si capirà di più.

Contro il Genoa Women gara ostica, a tratti agnostica. Nel primo tempo Ferin colpisce il palo sottomisura, mentre nella ripresa è Begal a decidere la contesa con una rete tanto importante quanto preziosa. Macera è miracolosa sui tentativi di Dahlberg e Ferin per arrotondare il risultato, ma alla fine quello che conta è l'ottava meraviglia di fila.

Queste le formazioni iniziali:

GENOA (4-4-2): 71 Macera; 23 Oliva, 28 Parolo, 16 Hellstrom, 30 Monetini; 4 Bettalli, 17 Ygfeldt, 20 Campora, 80 Costi; 88 Jørgensen Bloch, 22 Bargi. Allenatore Antonio Filippini. In panchina: 72 Parnoffi, 9 Parodi, 11 Crivelli, 13 Millqvist, 19 Perna, 24 Spotorno, 27 Rossi, 93 Parodi.

CITTADELLA (4-3-3): 1 Toniolo; 14 Asta, 25 Ambrosi, 6 Masu, 5 Peruzzo; 8 Dahlberg, 19 Nichele, 46 Benedetti; 17 Begal, 9 Ferin, 33 Kongouli. Allenatore: Salvatore Colantuono. In panchina: 2 La Rocca, 4 Pavana, 10 Saggion, 12 Nucera, 13 Pizzolato, 16 Nurzia, 23 Maddaluno, 27 Orsini, 29 Martinuzzi

Arbitro: Teghille di Collegno