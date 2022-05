Serie B, femminile: il Cittadella Women alla prova delle Pink Bari Calcio

Trasferta insidiosa e ricca di difficoltà per il Cittadella Women contro la Pink Bari Calcio domenica alle ore 11:30 all'impianto sportivo di Via Marconi di Bitteto nella 25°giornata di campionato. Appena un punto in graduatoria separa le due compagini, con le granata vogliose di riscatto dopo aver raccolto solo un punto tra Como Femminile e Roma Calcio Femminile. Di seguito le convocate di mister Colantuono per la gara con le baresi:

Portieri: Toniolo, Dilettuso

Difensori: Larocca, Novelli, Ripamonti, Masu, Schiavo, Fracaros, Peressotti

Centrocampisti: Domi, Peruzzo, Corazzi, Meneghetti, Saggion

Attaccanti: Zorzan, Pizzolato, Lattanzio, Martelli, Begal