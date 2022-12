Serie B, femminile: Kongouli trascina il Cittadella, ora è quinto posto

Il Cittadella Women abbatte 2-0 l’Arezzo e si regala un dolce Natale al quinto posto in classifica a soli 4 punti dalla capolista Lazio. Protagonista indiscussa dell'incontro è la greca Sofia Kongouli. Per l'attaccante della squadra di Colantuono nove reti in 12 gare, una media sfavillante da regina indiscussa della categoria.

Le granata hanno gestito la gara al meglio, attaccando tutto il match e trovando il vantaggio in avvio di match proprio con Kongouli, che si ripete nella ripresa su assist di Benedetti. Seconda vittoria di fila per il Cittadella Women che chiude il 2022 a ridosso delle prime con 25 punti e con qualche rimpianto per i punti persi a cavallo dell'ottava e decima giornata. Alla ripresa, il prossimo 15 gennaio, c'è la trasferta di Terni. Un esame di maturità per capire che cosa vogliono fare da grandi Kongouli e compagne.