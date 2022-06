Serie B, femminile: anche Laura Peruzzo ancora con il Cittadella Women

Il Cittadella Women, dopo il settimo posto in Serie B e il rinnovo di una delle sue pilastre, Claudia Saggion, conferma anche Laura Peruzzo con un contratto fino al 2023.

Per la Peruzzo si tratterà della sua quinta stagione col Cittadella, dopo il suo approdo in granata nel 2018. Una senatrice, una leader dello spogliatoio, in grado anche quest'anno di non far mai mancare il suo apporto alla squadra diretta da mister Colantuono con ventidue presenze e quattro reti. Un bottino importante, per una giocatrice simbolo delle fortune calcistiche granata.