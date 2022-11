Serie B, Femminile: troppa Lazio per il Cittadella Women, vincono le biancocelesti

Niente sorpasso in testa al campionato di Serie B femminile al termine dello scontro diretto tra Lazio e Cittadella Women. Trionfano le biancocelesti con un netto 3 a 0 al centro sportivo Formello. Una sconfitta che fa male per la ragazze di Colantuono, sorpassate in classifica dal Napoli Femminile e agganciate al terzo posto da Ternana, Chievo Verona e Cesena.

Gara complessa fin da subito per il Citta Women, che subisce due gol nel primo quarto d'ora con Proietti (7') e Chatzinikolaou (13') e nel momento migliore della sua partita prende la terza segnatura al 56' con un autogol di Pavana. La seconda sconfitta stagionale granata non deve intaccare quanto di buono fatto sinora e domenica prossima si torna in campo contro il Brescia, per il decimo turno del campionato.

Il tabellino della gara:

Lazio Women (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Falloni, Kakampouki, Pezzotti; Castiello, Eriksen, Colombo (70' Jansen); Proietti (70' Vecchione); Chatzinikolaou (53' Fuhlendorff), Visentin (84' Vecchione). All.: Catini.

Cittadella (4-3-3): Toniolo; Asta (38' Larocca), Ambrosi, Pavana (64' Begal), Peruzzo; Masu, Nichele, Benedetti; Pizzolato (64' Saggion), Ferin (75' Martinuzzi), Konguli (75' Zannini). All.: Colantuono.

Arbitro: Amadei

Marcatrici: 7' Proietti (L), 13' Chatzinikolaou (L), 56' aut. Pavana (C)

Ammonite: Colombo (L); Nichele (C), Peruzzo (C), Pavana (C), Ferin (C), Masu (C)