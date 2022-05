Serie B, femminile: mister Colantuono (Cittadella Women) "Abbiamo dominato per tutta la gara"

È visibilmente soddisfatto mister Salvatore Colantuono, tecnico del Cittadella Women, per la bella stagione delle sue giocatrici, ma soprattutto per la vittoria in terra pugliese nella penultima giornata del campionato di Serie B . Queste le sue dichiarazioni:

"Abbiamo dominato per tutta la gara, nonostante lo svantaggio iniziale. È stata una partita piacevole: loro hanno fatto un gran gol dopo 12′ con Spyridonidu, da noi ha risposto Lattanzio con un gioiello. Al 90′ Martelli, entrata da poco, ha messo il sigillo sulla vittoria, ma il gol era nell’aria. Ringraziamo il Bari per l’ospitalità ed il presidente Signorile che è una delle icone del calcio femminile. La Pink è stata protagonista negli ultimi 20 anni. Spero con tutto il cuore che tutte queste figure, che sono state pioniere, riescano a tenere testa ai colossi che stanno arrivando per comprare titoli. Perché hanno avuto un ruolo determinante per lo sviluppo del calcio femminile, nonostante le tante difficoltà. Contro il Cesena cercheremo di fare il massimo come sempre. Vogliamo chiudere questa bella avventura nel migliore dei modi."