Serie B, femminile: Cittadella Women, game over per i sogni Serie A

Il Cittadella Women lascia sul golfo di Napoli le residue speranze di promozione diretta per la serie A. Contro la capolista di mister Seno finisce 2 a 2, al termine di un match in cui è successo di tutto. Ora la situazione in classifica è chiara: alle granata basterà un punto contro il Sassari Torres nell'ultima giornata di campionato per portare a casa il terzo posto in classifica. Un vero peccato per le ragazze di Colantuono, che per larghi tratti della stagione hanno fatto vedere cose straordinarie e sono mancate sul più bello.

Dopo la sconfitta interna contro la Ternana, ecco il pari interno in terra campana, frutto di una prestazione caparbia e ricca di spunti positivi, come ha ammesso nel post gara mister Colantuono: «Per lunghi tratti, il Cittadella ha dato spettacolo ed uscire tra gli applausi da questo campo è stato commovente. Abbiamo cambiato tatticamente con la difesa a tre, il piano gara con i quinti intermedi e le due punte vicino ha dato i suoi frutti. È un gruppo che lavora tanto ed assimila tutto. Oggi il Cittadella ha abbandonato il sogno serie A, ma questa squadra è una storia infinita. Non ha terminato nulla. Ventidue ragazze che vivono tutte insieme tutti i giorni, anche troppo educate e sempre passionali. Mai uno screzio, si vogliono tutte un bene infinito. Un cerchio unico. Un bene vero, profondo, non quello di finti gruppi frammentati in piccoli gruppetti che usa i social per far sembrare tutto bello. Ci hanno arricchito, ci hanno fatto diventare persone migliori. Per plebiscito assoluto, si sono prese la palma di squadra più bella del girone. E considerando gli investimenti delle varie pretendenti, non era scontato. Ora testa alla prossima partita con la Torres».

Nelle parole del condottiero della squadra granata tutto l'orgoglio e la consapevolezza di essere andati oltre i propri mezzi. Pronti via e al 6' Saggion port subito avanti le sue compagne, con un puntuale piatto destro imparabile per Copetti. Kongouli, poco prima della fine del tempo, costringe Copetti al miracolo e fino a dieci minuti dal termine il risultato resta fermo con il vantaggio veneto. All'83' ecco il pareggio del Napoli con Estal in rovesciata e sei minuti dopo ecco il sorpasso con Ferrandi. Tutto finito? Macché! Musu su punizione, al 91', rimetta a posto le cose e sino all'ultimo secondo le ragazze di Colantuono cercano il colpaccio. Alla fine solo pari, ma l'orgoglio resta enorme nella squadra granata. Ora resta solo da chiudere in bellezza una stagione decisamente positiva.

Questo il tabellino della gara:

NAPOLI FEMMINILE-CITTADELLA WOMEN 2-2

MARCATORI: Saggion (C) 6’ p.t.; del Estal 38’ s.t., Ferrandi 44’ s.t., Masu (C) 46’ s.t.

NAPOLI FEMMINILE (4-3-1-2) Copetti; Di Bari, Di Marino, Veritti, De Sanctis; Giacobbo (dal 1’ s.t. Dulcic), Mauri (dal 4’ s.t. Ferrandi), Sara Tui (dal 24’ s.t. Landa); Seghir (dal 24’ s.t. Tamborini); del Estal, Gomes (dal 10’ s.t. Gomes) (Tasselli, Dulcic, Franco, Nozzi, Puglisi, Ferrandi, Tamborini, Landa). All.: Seno

CITTADELLA (5-3-2) Toniolo; Asta (dal 39’ s.t. Nucera), Ambrosi, Masu, Pavana, Peruzzo; Saggion, Nichele, Benedetti, Ferin, Kongouli (La Rocca, Dahlberg, Zannini, Pizzolato,Nurzia, Orsini, Martinuzzi, Begal). All.: Colantuono

ARBITRO: Torreggiani di Civitavecchia (Di Curzio-Gentilezza)

Note: giornata nuvolosa, spettatori 400 circa. Terreno sintetico in perfette condizioni. Espulso: Toniolo (C) al 39’ s.t. Amm.: Masu (C). Rec.: 3’ p.t., 7’ s.t.