Serie B femminile: le novità del Cittadella Women 2022-2023

Rinnovate nel gruppo squadra, ambiziose per nature. Così si può descrivere il Cittadella Women 2022-2023, pronto a disputare un altro campionato di Serie B 2022-2023. Sempre mister Colantuono in panchina, ma diversi innesti importanti sono giunte sotto le mura per dare continuità alla scorsa stagione e provare ad alzare l'asticella già in quest'annata. Un team giovane, fresco, pronto a raccogliere le sfide di un campionato insidioso come la B femminile.

In porta è approdata Martina Nucera, scuola Juventus, classe 2004, che con la Toniolo si giocherà la titolarità.

In difesa ecco il ritorno - graditissimo - di Caterina Ambrosi dal Verona Femmile. Insieme a lei c'è anche la greca Christianna Kiamou dal San Marino Academy, Camilla Pavana dal Cesena Femminile e Giulia Asta dal Brescia Femminile. Tanta qualità al servizio di un settore già forte di Larocca, Peruzzo e Musu.

In mezzo al campo ecco il colpaccio con Jonna Dahlberg sempre dal Verona, nella seconda parte di stagione scorsa al Cesena, a rendere meno amaro il passaggio della classe 2004 Mounecif alla Juventus Women. Sempre nel cuore del gioco sono state ingaggiate Ilaria Maddaluno, classe 2004 prodotto del vivaio del Napoli Femminile ed Elena Nichele, ex Empoli Femminile.

In attacco altri tre acquisti per potenziare un reparto che lo scorso anno ha visto l'esplosione della giovanissima Martina Pizzolato, promossa tra le grandi e classe 2004. Dal Tavagnacco sono arrivate Sofia Kongouli, attaccante greca, classe 1991, 11 reti nell'ultimo campionato, e Caterina Ferin, 19 gol in 85 partite con le gialloblu, mentre dal Ravenna Women c'è Veronica Benedetti, 3 reti con le romagnole nell'ultima stagione.

Dal settore giovanile sono state promosse in prima squadra Alice Begal, Emma Cecchinato, Anna Martinuzzi e Nunzia Martina.