Serie B, femminile: Cittadella Women corsaro a Bari, 7°posto agganciato

Nel 25°turno del campionato di Serie B di calcio femminile, grandissima affermazione del Cittadella Women in casa della Pink Bari con la rete decisiva al 91' di Martelli per fissare il definitivo 2 a 1 in favore delle granata.

Una vittoria che significa settimo posto in classifica con 37 punti in classifica per il Citta Women. E dire che il pomeriggio in quel di Bitonto vira subito male per le ragazze di Colantuono. Spyridonidou dopo un superbo stop al limite dell’area, calcia al volo ed insacca all’incrocio dei pali. Rete meravigliosa per l’attaccante biancorossa e pugliesi avanti al 12'. Il Cittadella non demorde e Lattanzio al 30' trova il pareggio, con una conclusione che bacia il palo e beff Shore. La gara si trascina nella ripresa con qualche acuto della scatenata Spyridonidou vicinissima al possibile due a uno, ma Toniolo è sempre attenta. Alla fine il gol arriva da parte di Martelli, abile a ribadire in rete un traversa colta in precedenza da Peruzzo.

Prossima e ultima giornata di campionato, il Cittadella Women affronta a Tombolo il Cesena Femminile. Nel mirino delle ragazze di Colantuono c'è il quinto posto occupato dal Cortefranca.