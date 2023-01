Serie B, femminile: il Cittadella Women ribalta la Ternana e vola al terzo posto

Grande prestazione in trasferta per le ragazze di Colantuono, in grado di imporsi in terra umbra per 2 a 1 sulla rossoverdi nella tredicesima giornata di campionato. Terzo posto in classifica per le granata, a -4 dalla Lazio Women prima in classifica