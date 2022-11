Serie B, femminle: il Cittadella Women mette la quarta, anche il San Marino va ko

Quarta vittoria consecutiva per il Cittadella Women di Colantuono, che nel sesto turno di campionato piega la resistenza del San Marino Academy con il risultato di 3 a 1. A Tombolo va per l'ennesima volta in scena lo show delle granata, capaci di imporsi con un gioco spumeggiante e a tratti altamente spettacolare.

Ancora una volta in gol Ferin (autrice della seconda marcatura) e Kongouli (terza rete), entrambe a quota sei gol in campionato e serie candidate a coppia gol del campionato di Serie B Femminile. La rete iniziale porta la firma di Pizzolato, una delle ragazze più talentuose del gruppo.

Il terzo posto a 15 punti, a -1 dal duo di testa Lazio e Napoli, è il giusto riconoscimento per un gruppo granitico, che in questo avvio stagionale ha saputo abbinare bel gioco e splendidi risultati. Prossimo turno c'è il derby in trasferta con l'Hellas Verona neo retrocesso e ancora in fase di ricostruzione.