Serie B, Femmminile: Claudia Saggion rinnova con il Cittadella Women

Con la conferma pressapoco certa di mister Colantuono, il Cittadella Women inizia a pianificare la prossima stagione della Serie B femminile con ambizioni di ascesa verso il massimo campionato femminile. Anche l'anno prossimo in mezzo al campo delle granata ci sarà la numero 10 Claudia Saggion.

Per la classe 1997 ex Padova e Brescia tra le altre, quest'anno 13 presenze in campionato condite da una rete con la maglia granata da dicembre in poi, a cui si devono aggiungere le cinque apparizioni con una rete con la camiseta del Brescia.