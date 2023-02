Serie B, Frosinone-CIttadella: le 5 curiosità da non perdere della 24°giornata

Ecco le cinque curiosità imperdibili di Frosinone-Cittadella, match valido per la ventiquattrecisima giornata del campionato di Serie BKT:

? Dopo essere rimasto imbattuto nei primi 13 incroci di Serie B contro il Cittadella (6V, 7N), il Frosinone ha perso cinque delle successive sei (1N), comprese tutte le ultime tre. Il Cittadella non ha subito gol in sei delle ultime sette sfide di Serie B contro il Frosinone, dopo che i granata avevano tenuto la porta inviolata soltanto nel primo dei 12 confronti precedenti contro i ciociari nel torneo cadetto.

? Il Frosinone è l’unica squadra di questo torneo a non avere ancora perso in casa; in generale, i gialloblù hanno vinto le ultime cinque partite di campionato e potrebbero infilare sei successi consecutivi per la seconda volta nella Serie B 2022/23, dopo il filotto registrato tra ottobre e novembre scorso.

? Il Cittadella è, con Frosinone, Südtirol e Palermo, soltanto una delle quattro squadre a non avere perso nel 2023; i granata, inoltre, non restano imbattuti nelle prime cinque partite di un anno solare in Serie B dall’agosto 2016 (cinque vittorie).

? Il Frosinone è la squadra che ha guadagnato più punti da situazioni di svantaggio in questo campionato: 11 - più del doppio rispetto ai cinque del Cittadella - tuttavia, soltanto uno di questi è stato conquistato in gare casalinghe.

? I primi due giocatori con la differenza maggiore tra gol segnati ed Expected goals (reti attese in base alla qualità dei tiri effettuati) vestono le maglie di Frosinone e Cittadella: +3.66 (2.34 di xG/6 gol) per Roberto Insigne e +3.38 (4.62 di xG/8 gol) per Mirko Antonucci, squalificato. Il numero 10 granata ha preso parte a tutte le ultime quattro reti del Cittadella in Serie B; l’ultimo gol senza la sua mano è stato quello di Crociata su assist di Mastrantonio il 14 gennaio.