Serie B, Frosinone-Cittadella: le pagelle della squadra di Gorini

Queste le pagelle di Frosinone-Cittadella:

Kastrati 5,5: la sua incertezza nel primo gol spalanca la giornata di festa del Frosinone. Nella ripresa chiude la serranda su Garritano, Caso e Baez con tre super interventi, ma non basta per raccogliere la sufficienza. Comunque tra i meno peggio.

Salvi 5: Caso sguscia via da ogni parte, dimostrandosi il peggiore cliente possibile per il grande ex della partita. Comprensibile la sofferenza. Meglio in fase di impostazione, ma oggi soffre, come tutti i suoi compagni, il pressing e il turbuillon offensivo della squadra di Grosso. (dal 38' s.t. Mattioli s.v.)

Perticone 5: Prima del rosso la sua gara è linea con quelle del suo 2023. Puntuale in chiusura, preciso a contrasto, leadership vocale da vendere. Moro in campo aperto lo mette in difficoltà e per quanto il tocco sull'attaccante del Frosinone è leggero, c'è. Assenza pesante contro la Reggina.



Frare 5,5: mezzo voto in più rispetto a Perticone e Del Fabro perché sul centro sinistra il Frosinone sfonda con meno continuità. Senza Perticone prende la leadership della linea difensiva, da migliorare in vista della sfida contro Menez e compagni della prossima settimana.

Giraudo 5: vedi il discorso fatto per Salvi, con la differenza che il terzino di Cuneo prova a spingere qualcosa in più in fase offensiva. Roberto Insigne è nel migliore momento della sua carriera, contenerlo è un'impresa difficile per chiunque, ma il cross di Baez per la rete di Mulattieri parte dal suo out di competenza.

Vita 6: l'ultimo ad arrendersi fisicamente e mentalmente. Sui suoi piedi le due migliori occasioni del match, ma l'imprecisione la fa da padrona. Da un suo pallone perso nasce il 2 a 0 del Frosinone, ma corre talmente tanto e con la solita generosità, che non si può gettargli la croce addosso.

Branca 5: Garritano lo pressa e lo tormenta per 61 minuti, costringendolo ad una regia di tanta lotta e poco governo. Nulla di differente rispetto alla richiesta di Gorini, ma le imprecisioni in fase di passaggio sono tante. Non bastano gli aiuti ai centrali difensivi per la sufficienza.



Mastrantonio 5,5: ritorno a casa amaro per l'ex prodotto del settore giovanile del Frosinone. Nei minuti a disposizione non riesce ad esprimere e confermare le buone prestazioni precedenti. Sarà carico contro i calabresi. (Dal 35' p.t. Del Fabro 5: ancora una prestazione negativa. Si perde Mulattieri in marcatura in area di rigore nella terza rete, non fornisce adeguata sicurezza ai suoi compagni. Da recuperare psicologicamente in fretta, con la Reggina toccherà a lui).



Crociata 5: AAA cercasi Mirko Antonucci disperatamente. Il suo partner preferito allo Stirpe manca e soffre anche lui in fase di rifinitura. Soffocato dal dinamismo di Lulic e Mazzitelli non trova mai la posizione tra le linee. Dopo quattro prestazioni più che sufficienti, i primi minuti da dimenticare in maglia granata. (Dal 13' s.t. Pavan 5,5: cerca di fare legna, ma i cambi di Grosso sbucano da ogni parte. Da rivedere in momenti di gara meno scontati).

Lores Varela 5: torna titolare dopo 2 partite, ma non aggiunge brillantezza e verve al reparto. Tutta da costruire l'intesa con Ambrosino, suo l'assist per l'occasione gol di Vita nel primo tempo. Unico squarcio di luce in una partita opaca. (Dal 13' s.t. Magrassi 6: costringe al giallo Lucioni, sfiora il golazo con un pallonetto a Turati battuto. In mezz'ora di partita nemmeno male. Impatto sulla partita positivo).

Ambrosino 5,5: Lucioni e Ravanelli sono due califfi per la categoria e gli fanno vedere poco la palla. Il ragazzo di Procida si prodiga nei primi 27 minuti, allungando la linea difensiva soprattutto alle spalle di Cotali. Dopo il gol di Moro si intristisce anche lui come i compagni. (Dal 13' s.t. Maistrello 5: Gorini gli chiede i gol oltre al lavoro spalle alla porta per la squadra. Prima richiesta disattesa, seconda idem. Contro questo Frosinone tocca tre palloni e non lascia il segno).



Gorini 5,5: sulla carta l'idea dell'attacco leggero è intelligente per mettere in difficoltà la linea difensiva del Frosinone e per 27 minuti funziona. Tutto cambia dopo l'infortunio di Kastrati sull'1 a 0: con il piano tattico di giornata andato in malora, manca il piano B. L'espulsione di Perticon, l'eurogol di Insigne in avvio di ripresa e l'assenza di Antonucci scrivono la parola "fine" in anticipo sulle ambizioni granata allo Stirpe. Dopo quattro risultati utili di fila uno stop che ci può stare a patto di resettare e ripartire contro la Reggina.

Kastrati 5,5; Salvi 5 (dal 38' s.t. Mattioli s.v.), Perticone 5, Frare 5,5, Giraudo 5; Vita 6, Branca 5, Mastrantonio 5,5 (dal 35' p.t. Del Fabro 5); Crociata 5 (dal 13' s.t. Pavan 5,5); Lores Varela 5 (dal 13' s.t. Magrassi 6), Ambrosino 5,5 (dal 13' s.t. Maistrello 5)

PANCHINA Maniero, Donnarumma, Carriero, Embalo

ALLENATORE Gorini