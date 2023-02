Serie B, Frosinone: i convocati di mister Grosso per la gara con il Cittadella

Tutti insieme appassionatamente. Cinque vittorie di fila, d'altronde, non si costruiscono senza un grande spirito di gruppo. Ecco perché mister Grosso, tecnico del Frosinone, ha convocato tutti e 28 i giocatori in rosa per l'impegno contro il Cittadella di sabato 11 febbraio alle ore 14:00 allo Stirpe valido per la 24esima giornata di campionato. Questa la lista.

Portieri: Turati, Loria, Marcianò, Palmisani

Difensori: Cotali, Monterisi, Szyminski, Frabotta, Ravanelli, Kalaj, Sampirisi, Oyono, Lucioni

Centrocampisti: Rohden, Garritano, Kone, Oliveri, Lulic, Mazzitelli, Boloca, Gelli

Attaccanti: Moro, Borrelli, Insigne, Caso, Baez, Mulattieri, Bidaoui