Serie B, giudice sportivo: Antonucci squalificato per la trasferta di Frosinone

Il grande protagonista delle ultime gare del Cittadella, Mirko Antonucci, salterà la sfida dello Stirpe di Frosinone contro la squadra di Grosso, sabato 11 febbraio alle ore 14:00. Questo è il verdetto del Giudice Sportivo dopo il quinto cartellino giallo rimediato dal trequartista romano, in occasione dell'esultanza dopo il secondo gol contro l'Ascoli. Un'assenza pesante per il Cittadella, ma come sottolineato dal direttore generale Marchetti: "Una partita, prima o poi, l’avrebbe saltata, meglio sabato a Frosinone che la prossima in casa contro la Reggina."

Oltre ad Antonucci, salteranno la prossima giornata anche Karacic (Brescia) Majer (Reggina), Viviani e Schiattarella (Benevento), Rog (Cagliari), Mastinu (Pisa), Santoro (Perugia) e Simic (Ascoli).