Serie B, Giudice Sportivo: Crociata, Giraudo e Lores Varela saltano il Bari, squalificato per 1 giornata anche il dg Marchetti

Una partita che rischia di costare caro per il Cittadella. Federico Giraudo, Giovanni Crociate e Ignacio Lores Varela salteranno la delicatissima trasferta del San Nicola contro il Bari, lunedì 1 maggio alle ore 15.00 valida per al 35esima giornata. Questo è il verdetto del Giudice Sportivo dopo il doppio giallo rimediato dal terzino sinistro granata e dalle ammonizioni rimediate dai centrocampisti di Gorini. Assenze pesanti, ma le cattive notizie non finiscono qui. Entrano in diffida anche Simone Branca e Daniele Donnaruma, che fanno compagnia ad Elhan Kastrati. In vista del rush finale, decisamente non belle notizie per la squadra del presidente Gabrielli.

Appiedato per un turno anche il direttore generale Stefano Marchetti, "per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi rivolto al Direttore di gara un'espressione irrispettosa". Anche in casa Bari, squalifica pesante in vista del match con il Cittadella, out Vicari. Gli altri giocatori fermati dal Giudice sportivo: un turno più ammenda a Marras (Cosenza), un turno anche a Caracciolo, Nagy e Sibilli (Pisa), Ndoj e Rodrigruez (Brescia), Pierozzi (Reggina), Azzi (Cagliari), Meccariello (Spal), Di Tacchio (Ternana). È stato, inoltre, squalificato per una giornata anche l'allenatore del Pisa, Maurizio D'Angelo.

La squadra granata ha ripreso oggi la preparazione in vista della gara di lunedì a Bari. Sempre lavoro differenziato per Raul Asencio, alle prese con una brutta distorsione alla caviglia sinistra.