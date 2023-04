Serie B, giudice sportivo: Frare salta il Parma, 1 turno di stop anche per Marchetti e Donazzan

Domenico Frare salterà la sfida del Tombolato contro il Parma, lunedì 10 aprile alle ore 15.00 valida per al 32esima giornata. Questo è il verdetto del Giudice Sportivo dopo il giallo rimediato a Modena dal difensore centrale granata. Un assenza di peso per il Cittadella in vista di una gara delicatissima per il proseguo della stagione contro gli uomini di Pecchia. Pavan e Dal Fabro si giocano una maglia da titolare in vista Parma.

Oltre a Frare, spicca la squalifica del direttore generale Stefano Marchetti e dell'assistente di mister Gorini, Nicola Donazzan. Giovanni Crociata entra in diffida. Gli altri 11 giocatori fermati dal Giudice sportivo: due turni a Scaglia (Como); un turno più ammenda a Sturaro (Genoa), un turno anche ad Acampora (Benevento), Simic (Ascoli), Viviani (Benevento), Bernabè (Parma), Celli (Sudtirol), D'Orazio (Cosenza), Frare (Cittadella), Papetti (Brescia), Van De Looi (Brescia), Zappa (Cagliari). È stato, inoltre, squalificato per due giornate (con ammenda) l'allenatore del Venezia, Paolo Vanoli.

Dal campo intanto arrivano buone notizie con Ambrosino e Felicioli alle prese con lavoro differenziato nella giornata odierna, ma con buone prospettive di recupero verso la Pasquetta di campionato che attende il Cittadella.