Serie B, giudice sportivo: Kastrati squalificato per il Cittadella, Canestrelli out per il Crotone

Sono tre gli squalificati per la ventunesima della Serie B BKT. Queste le decisioni del Giudice sportivo che ha fermato per una giornata un giocatore del Cittadella: Elhan Kastrati. Uno squalificato per quanto i prossimi rivali in campionato dei granata, il Crotone, Simone Canestrelli, mentre recupera dopo la squalifica Thomas Schirò. Oltre a Kastrati, fuori causa per il prossimo turno Abou Malal Ba (Alessandria).

Entrano in diffida, in casa granata, il terzino destro Alessandro Mattioli e il trequartista Mirko Antonucci.