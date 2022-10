Serie B, giudice sportivo: Santoro del Perugia salta la gara con il Cittadella

La Lega di Serie B ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della 10^ giornata di campionato. Nessun giocatore appiedato per squalifica in casa Cittadella, mentre per il Perugia, prossimo rivale dei granata domenica 30 ottobre al Curi, out per un turno il centrocampista Simone Santoro.

Stop sempre per un una giornata Nicola Bellomo del Bari, Nicola Falasco dell'Ascoli e Jayden Oosterwolde del Parma.

In diffida c'è la punta del Cittadella, Mamadou Tounkara.