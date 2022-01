Serie B, giudice sportivo: 2 squalificati per il Cittadella, Bittante out per il Cosenza

Sono otto gli squalificati durante la ventesima della Serie B BKT. Queste le decisioni del Giudice sportivo che ha fermato per una giornata due giocatori del Cittadella: Simone Branca e Mamadou Tounkara. Per quanto i prossimi rivali in campionato dei granata, il Cosenza, out Luca Bittante. Oltre ai tre giocatori, fuori causa per il prossimo turno Thomas Schirò (Crotone), Matteo Ricci (Frosinone), Emanuele Valerie (Cremonese), Mattia Valoti (Monza), Roberto Zammarini (Pordenone).

Squalificato con ammenda di 150,00€ anche il vice allenatore del Cittadella, Roberto Musso, per "avere, al termine della gara, all'uscita dal recinto di giuoco, rivolto espressioni offensive ad un calciatore avversario."