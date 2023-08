Lezione appresa. Il Cittadella torna da Bari con un punto che muove la classifica e rinvigorisce le certezze di mister Gorini sulla rosa a disposizione. Queste le dichiarazioni del tecnico granata in conferenza stampa al San Nicola.

Le prime sensazioni post gara. «Come abbiamo provato fare a Parma, anche qui a Bari l'intenzione era quella di vincere. Giocare a viso aperto contro qualsiasi squadra è il nostro credo. In casa o in trasferta poco cambia. Nel primo tempo non abbiamo fatto quello che ci eravamo preposti, meglio nella ripresa. Non avremo demeritato la vittoria, al tempo stesso mi tengo stretto il pareggio. Dispiace per l'ultima occasione di Salvi, che non era in fuorigioco, un ulteriore dispiacere. Abbiamo fatto una grande partita a Bari, teniamoci stretto il pari e pensiamo al derby contro il Venezia di domenica».

L'importanza dei cambi nella ripresa del Cittadella. «Anche a Parma abbiamo fatto la partita ed invece stiamo ancora raccontando una sconfitta, quando meritavamo almeno il pari. Nel primo tempo siamo stati troppo lunghi e concedendo spazi al Bari ci ha messo in difficoltà. Non siamo mai riusciti ad accorciare bene nei cambi. I cambi hanno inciso, ma siamo stati anche più aggressivi. Tra primo e secondo tempo si è vista la differenza».

Il debutto dal 1' di Cassano. «È un talento. Ha voglia di mettersi in mostra e deve crescere tanto, ma ha fatto vedere sprazzi di quello che sa fare. C'è un abisso tra il passaggio dalla Primavera della Roma alla Serie B, ma lui si è messo di giusta lena per mettere in risalto le sue doti. Dobbiamo essere bravi nel metterlo nelle condizioni migliori per esprimere le sue qualità».

Gli obiettivi della stagione. «La salvezza, in primis. Se riusciamo a farlo nel più breve tempo possibile e poi possiamo ambire a qualcosa di diverso. Ragioniamo per gradi e partita dopo partita. Continuiamo a mettere in campo lo spirito visto a Bari o con il Parma. Questo deve essere il nostro marchio di fabbrica. Continunando a fare queste prestazioni, verremo ripagati».