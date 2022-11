Serie B: il gol è ancora un miraggio per il Cittadella, 0-0 contro il Modena

Pari e patta tra Cittadella e Modena. Un palo di Lores Varela e un rigore sbagliato di Magrassi per i granata, aprono lo spazio ai rimpianti per gli uomini di Gorini, nella loro migliore versione stagionale. Dopo due sconfitte di fila, il Modena torna a fare punti con una prestazione molto solida difensivamente, senza acuti in avanti.



UN BUON INIZIO. Gorini conferma gli 11 iniziali di Perugia e il Citta parte forte, creando nei primi 6 minuti tre occasioni da gol limpide. Beretta e Lores Varela in area di rigore vengono murati dalla difesa della squadra di Tesser, eccezionalmente a 3 dietro, mentre il missile di Cassandro al 6' sfiora l'incrocio dei pali. La risposta del Modena c'è all'8', con la chiusura a rete di Oukhadda dopo una bella azione avvolgente. Il palo di Lores Varela al 16' meriterebbe una maggiore fortuna, mentre il tiro centrale di Tremolada serve per fare entrare in gara Kastrati.



MISURE MODENA, OCCASIONI CITTA I granata macinano gioco e con Beretta al 32' si divorano la palla del vantaggio. Il rasoterra dalla destra di Vita è un cioccolatino solo da scartare in rete, ma Beretta alza sopra la traversa dal limite dell'area piccola. Cassandro due minuti dopo ci riprova ancora dalla distanza, senza fortuna. Kastrati si esalta sul rasoterra di Diaw, ma nel complesso, almeno nella prima frazione, il pareggio sta decisamente stretto al Cittadella.

SI ALZA L'INTENSITÀ Rispetto ai primi 45', la fisicità prende il sopravvento nell'incontro. Gli unici sprazzi di tecnica sono ad opera di Lores Varela, tra i migliori dell'incontro. Il Modena poggia sulle giocate di Azzi a sinistra, ma Perticone e Visentin fanno sempre buona guardia.Tra il 65' e il 70' Varela e Vita da fuori area cercano di impensierire Gagno, senza successo. Nemmeno l'ingresso di Magrassi, per un opaco Beretta, aiuta il Cittadella a violare il bunker messo a punto da Tesser.



RIGORE CON IL GIALLO. Vita conquista un rigore preziosissimo, dopo una bella combinazione sulla sinistra tra Lores Varela e Antonucci. Dal dischetto si presenta Magrassi, ma Gagno ipnotizza l'ex Entella. Forse il portiere del Modena non resta sulla linea al momento della battuta di Magrassi, di certo, prima del conclusione di Magrassi, in area di rigore c'è Magnino. Donnarumma su punizione costringe ancora Gagno agli straordinari, a dimostrazione che tra le due squadre il Cittadella ci ha provato di più per portare a casa i tre punti.



Questo il tabellino della gara del Tombolato:

CITTADELLA-MODENA 0-0

PRIMO TEMPO 0-0

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6,5; Cassandro 6, Perticone 7, Visentin 7, Donnarumma 6; Vita 6,5, Pavan 6,5, Mastrantonio 6 (dal 25? s.t. Mazzocco 6); Lores Varela 7 (dal 43? s.t. Tounkara s.v.); Beretta 5 (dal 19? s.t. Magrassi 5), Antonucci 6 (dal 42? s.t. Carriero s.v.)

PANCHINA Maniero, Manfrin, Del Fabro, Frare, Mattioli, Ciriello, Danzi

ALLENATORE Gorini 6

MODENA (3-4-1-2)



Gagno 7,5; Cittadini 5,5, De Maio 6 (dal 19? s.t. Silvestri 6), Pergreffi 6; Oukhadda 6, Magnino 6, Gerli 6, Azzi 5,5; Tremolada 6 (dal 42? s.t. Poli s.v.); Bonfanti 5,5, Diaw 5,5 (dal 30? s.t. Marsura 5,5)

PANCHINA Seculin, Ponsi, Duca, Mosti, Falcinelli, Giovannini, Armellino, Renzetti, Coppolaro

ALLENATORE Tesser 6

ARBITRO Ferrieri Caputi di Livorno 6,5

ASSISTENTI Pagliardini 6 ? Lombardo 6



AMMONITI Cittadini (M), Visentin (C), Diaw (M), Cassandro (C) per gioco scorretto

NOTE paganti 1455, incasso di 12.386 euro; abbonati 1520, quota di 6.352 euro. Tiri in porta 4-2. Tiri fuori 17-3. In fuorigioco 1-3. Angoli 2-2. Recuperi: p.t. 2', s.t. 5'