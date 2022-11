Serie B: il calendario e gli orari delle gare del Cittadella fino alla 19°giornata

La scoppola di Parma da archiviare in fretta, una sosta per rimettersi in ordine e poi sei gare da affrontare con il coltello tra i denti. Tre impegni casalinghi, tre trasferte su campi di grandi tradizione. Insomma per il Cittadella è tempo di fare ancora più sul serio, per cercare di mettersi al sicuro in classifica quanto prima. Queste le prossime sfide:

14ª giornata • CITTADELLA | Cosenza • domenica 27 novembre ore 15.00

15ª giornata • Genoa | CITTADELLA • domenica 4 dicembre ore 15.00

16ª giornata • CITTADELLA | Bari • giovedì 8 dicembre ore 15.00

17ª giornata • Benevento | CITTADELLA • domenica 11 dicembre ore 15.00

18ª giornata • CITTADELLA | Sudtirol • domenica 18 dicembre ore 14.00

19ª giornata • Como | CITTADELLA • lunedì 26 dicembre ore 15.00