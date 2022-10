Serie B: Leandro Rinaudo confermato come direttore sportivo del Palermo

Era nel'aria, ma ora c'è ufficialità: il Palermo "comunica di aver formalizzato l’incarico di direttore sportivo a Leandro Rinaudo."

Per l'ex difensore di Napoli e Juventus, tra le altre, "un nuovo in bocca al lupo da parte del City Football Group, del Presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."

Una stabilità societaria rinnovata per il Palermo, in vista dello scontro diretto con il Cittadella di domenica, valido per la 10°giornata del campionato di Serie BKT.

Dal campo le notizie per mister Corini sono positive. Salvatore Elia, autore di una doppietta nell'ultimo turno, è in netto recupero, con tanto di parte tattica svolta, prima di proseguire il suo lavoro differenziato programmato. Con ogni probabilità contro gli uomini di Gorini, Elia ci sarà. Anche Manuel Peretti ha lavorato in gruppo, mentre Massimiliano Doda ha terminato in anticipo l'allenamento in seguito ad un trauma contusivo all'avambraccio destro.