Serie B, Lecce-Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Vincere nonostante le assenza è la gratificazione più grande"

Le dichiarazioni di mister Gorini, felice e soddisfatto, nel post partita della trionfale trasferta di Lecce:

"Lecce confusionario? Credo che i meriti vadano dati al Cittadella se il Lecce oggi è stato confusionario. Siamo sempre andati a pressarli, abbiamo fatto quelli che avevamo preparato. Sapevamo che il Lecce sotto pressione sarebbe andato in difficoltà e il pressing lo abbiamo fatto molto bene. Il risultato è la conseguenza di quanto detto. Credo stasera siano più i meriti del Cittadella, che i demeriti del Lecce, che continuo a ripetere, è una squadra forte ed è nei piani alti non per caso. Venire a fare una partita come la nostra al Via del Mare, va dato meriti ai miei giocatori per la prestazione messa in campo. Vincere nonostante le assenza è la gratificazione più grande. Quando chi gioca meno subentra come oggi, fa questo tipo di gare, credo sia la più grande gratificazione, ripeto, per un allenatore. Diamo merito ai ragazzi, sono coinvolti, sono un gruppo importante ed è sempre stata la nostra forza. La mia espulsione? Mi sembrava abbastanza evidente che non fosse corner, l'ha visto tutto lo stadio. Fatalità quando succede così, prendi sempre gol. Io ho avuto una reazione sbagliata ed ho esagerato, ma capitemi. Si è tappata un po' la vena, so di avere esagerata, purtroppo sono momenti."