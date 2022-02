Serie B, impresa Cittadella a Lecce: 2-0 all'ex capolista, i granata sono tornati a fare paura

Il Cittadella si conferma la bestia nera del Lecce, espugnando il Via del Mare per la prima volta stagionale. 1-2 netto e perentorio per gli uomini di mister Gorini, in grado di sopperire alle assenze dei titolari con una prestazione maiuscola del suo collettivo. Tanti i cambi di mister Gorini per la gara con l'ex capolista. Dalla difesa, completamente rivoluzionata in quattro elementi su quattro, rispetto alla gara con il Benevento, alla mediana, con la promozione di Vita, Mastrantonio e Antonucci al posto di Mazzocco e Laribi, con Baldini non più trequartista, bensì seconda punta e Beretta che si accomoda in panchina per il talento ex Roma. Prosegue la serie positiva in trasferta, con 4 vittorie e 5 pareggi nelle ultime nove. La classifica continua a vedere il Cittadella a meno 3 dalla zona playoff, ma questa vittoria è un'iniezioni di stima non indifferente per Pavan e compagni.

LA CRONACA

Si parte a razzo. Antonucci copia Vlahovic e dopo 35 secondi manda avanti il Citta. Lascia sul posto Lucioni con un tunnel e poi la piazza con un colpo di biliardo sul primo palo difeso da Gabriel. Grandi meriti anche a Tounkara, subito positivo nel contestare a Gallo la punizione lunga di Perticone. Nei primi minuti i granata, con la maglia bianca per l'occasione, sono molto più attivi dei padroni di casa, nonostante la traversa di Strefezza al 4' e l'occasione di Mejer un minuto dopo. Mastrantonio risponde su corner, costringendo Gabriel a deviarla sulla traversa. Tutto questo nei primi dieci minuti dell'incontro. Poi i ritmi si abbassano notevolmente e viene fuori la tenacia e l'aggressività degli ospiti, ma senza grossi brividi per i pali difesi da Kastrati. Nella ripresa si riparte sulla falsariga del primo tempo, con Mastrantonio letteralmente imprendibile per gli uomini di Baroni e al 56' serve Baldini, ma il numero 92 non trova il tempo giusto per depositare il pallone in rete. Poco male, perché al 65' si sblocca Tounkara, furbo e agile nel rubare il pallone a Tuia, involarsi verso la porta di Gabriel e freddare quest'ultimo con un piatto destro a mezza altezza per il 2 a 0. A questo punto la gara si incattivisce, fioccano i cartellini e le occasioni. Hjulmand cerca di accorciare per i suoi, ma Kastrati è attento. Poco dopo, al 70', è Baldini ad andare vicino al tris, ma Gabriel respinge. Tounkara si traveste da assistman al 76' per Lores Varela, ma il colpo di testa di quest'ultimo è flebile tra le braccia di Gabriel. Il Lecce non ci sta e negli ultimi minuti prova a ribaltare il match. Traversa di Lucioni all'85', con uno stacco di testa più da numero 9 che non da numero 5. Kastrati ringrazia. Passano tre minuti e su un calcio d'angolo inesistente per i giallorossi, Coda trova la zampata per la speranziella locale e si conferma uomo in grado di punire il Cittadella spesso e volentieri, con il settimo gol contro i granata nella sua carriera. Non è finita. Al 91' Kastrati salva su una volèe al volo sulla sinistra sempre di Coda, che dopo il gol, cerca la sua doppietta personale, senza successo. Gli ultimi 180 secondi sono thrlling. Strefezza mette in mezzo per Ragusa, che da pochi passi spara il pallone a lato colpendo di ginocchio la sfera. Punizione troppo pesante il pari per questo Citta, coriaceo, tosto, formato da veri combattenti. I tre punti sono un giusto premio per la grande prestazione sfoderata in Salento ed ora il Frosinone fa sicuramente meno paura.

Ecco il tabellino della partita di Via del Mare:

LECCE: Gabriel; Gendrey (15′ st Calabresi), Lucioni (C), Tuia, Gallo (33′ st Barreca); Majer (15′ st Ragusa), Hjulmand, Gargiulo (1′ st Helgason); Strefezza, Coda, Listkowski (23′ st Rodriguez). A DISPOSIZIONE: Bleve, Plizzari, Vera, Simic, Bjorkengren, Blin, Asencio, Rodriguez. Allenatore: Marco Baroni

CITTADELLA: Kastrati; Cassandro, Perticone (C) (41′ st Del Fabro), Donnarumma; Vita, Pavan, Mastrantonio (27′ st Lores Varela); Antonucci (21′ st Tavernelli); Baldini, Tounkara (41′ st Beretta). A DISPOSIZIONE: Maniero, Mazzocco, Mattioli, Ciriello, Laribi, Icardi. Allenatore: Edoardo Gorini

Arbitro: Camplone

Reti: 1' Antonucci, 65' Tounkara, 88' Coda

Ammoniti: Listkowski, Donnarumma, Mastrantonio, Visentin, Antonucci, Perticone, Ragusa

Espulsi: 88' mister Gorini per proteste

Angoli: 3 – 4

Recupero: 1′ e 5’

Spettatori: 6.235