Serie B, LR Vicenza: nessun nuovo positivo, si scenderà in campo domenica?

Il LR Vicenza continua la sua marcia di avvicinamento in vista della sfida di domenica contro il Cittadella di mister Gorini, in programma domenica 23 gennaio alle ore 16:15. L'attenzione della squadra di mister Brocchi è tutta sul campo, mentre quella dei tifosi è rivolta principalmente al mercato. In dirittura di arrivo l'approdo in biancorosso del portoghese Jano Bikiel, centrocampista dei Vancouver Whitecaps. 26 anni, per il ds Federico Balzaretti è lui l'uomo giusto per ridare smalto alla mediana berica. Oltre a lui sono già arrivati ufficialmente anche altri profili a firma Balzaretti, come Lukas Teodorczyk, ex punta dell'Udinese, l'ala francese Charles Boli dal Lens, Jordan Lukaku dalla Lazio, Sebastien De Maio sempre dall'Udinese e Alessio Da Cruz dal Parma. Un pokerissimo di acquisti di spessore per rinforzare la squadra diretta da mister Brocchi, ancora saldamente in fondo alla classifica.

Di seguito ecco il calendario degli allenamenti, a porte chiuse, della prima squadra biancorossa, tra il 19 e il 23 gennaio.

Mercoledì 19/01, allenamento ore 11:00

Giovedì 20/01, allenamento ore 14:30

Venerdì 21/01, allenamento ore 11:00

Sabato 22/01, rifinitura ore 11.30 – Stadio Menti

Domenica 23/01, ore 16.15 – LR Vicenza-Cittadella, 20°giornata di campionato Serie B BKT