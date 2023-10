Serie B, mister Gorini: «Abbiamo regalato un tempo al Pisa»

La cinquantina di tifosi del Cittadella presenti all'Arena Garibaldi, tutti inzuppati di pioggia, hanno suonato i tamburi anche dieci minuti dopo che è finita la partita. Già da questo dettaglio si può capire con quanta passione i supporter granata hanno sperato nel pareggio finale degli uomini di Gorini. Proprio quest'ultimo in conferenza stampa è partito da quei 15 minuti conclusivi che stavano per cambiare la storia di una gara complessa in quel di Pisa. «Nel primo tempo abbiamo subito il Pisa. Sono stati bravi a segnare un gol e ci è andata bene che i primi 45' siano terminati solo 1-0», riconosce Gorini. «Nella ripresa abbiamo sistemato due-tre cose tatticamente ed abbiamo fatto quello che ci eravamo preposti di fare. Purtroppo, abbiamo subito una rete evitabile da Esteves e resta il dispiacere di avere regalato un tempo al Pisa. Noi potevamo fare meglio e nel finale, al netto che non sarebbe stato meritato, abbiamo anche rischiato di pareggiare questa sfida».

Si riferisce mister alla parata di Nicolas su Pittarello oltre il 90'? «Alla fine nel calcio può succedere sempre di tutto. La squadra non ha mai mollato e questo mi gratifica. In quella palla sbucata all'ultimo potevamo fare meglio, ma non siamo riusciti a fare meglio».

Nonostante la sconfitta, la classifica continua a sorridere. «Più punti facciamo nel girone d'andata meglio è. Dopo il pari con la Ternana e la sconfitta odierna dobbiamo pensare a conquistare vittorie. C'è da fare tanta strada per conquistare la salvezza, in primis, e poi se avanza tempo penseremo ad altro».

Un'opinione sul Pisa. «Squadra di grande qualità, con una rosa costruita per andare in Serie A. Può ambire ad un campionato di alta classifica».