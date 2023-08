Serie B, mister Gorini: «Era fondamentale partire con il piede giusto»

Tutte le dichiarazioni di mister Gorini in conferenza stampa post Cittadella-Reggiana. Tre punti pesantissimi per i granata, che aprono la stagione al meglio.

Le prime sensazioni post gara. «Era fondamentale partire con il piede giusto. Sarà un inizio in salita in campionato, con il tour a Parma e Bari sulla carta difficile. Anche contro la Reggiana è stata difficile, molto più che ad Empoli. È stata una gara sporca, il campo non ha favorito il bel gioco, però abbiamo voluto la vittoria e siamo riusciti ad ottenerla lottando. MI fa piacere vedere questo spirito, fermo restando che c'è tanto da lavorare e migliorare. L'entusiasmo di due vittorie è un'altra cosa».

Un Cittadella molto in palla fisicamente ed intenso. «Fa piacere ascoltare le parole di Nesta, che sottolinea che qui non è facile per nessuno venire a giocare. Dobbiamo essere fastidiosi per tutti, difficili da incontrare per chiunque. La nostra forza è sempre stata l'intensità e il ritmo, con i 5 cambi a disposizione ancora di più».

Una difesa in modalità muro, con Kastrati da senza voto. «Vero, anche se loro hanno avuto più possesso palla e ci hanno fatto correre abbastanza, non hanno tirato in porta. Grosse occasioni non ne ricordo. Noi abbiamo avuto due grosse chance con Pittarello e Pandolfi, ma queste sono partite difficili che altre volte avremo pareggiato. La difesa è nuova per 3/4, ci stiamo lavorando un po' di più e i meriti vanno divisi con il resto dei reparti. Andiamo avanti su questa strada e pensiamo già al Parma, che sarà una sfida molto difficile. Nella ripresa abbiamo sofferto un po' di più, ma le occasioni nitide le abbiamo avute noi. Se fai il 2 a 0 la gara è un po' più semplice, mentre se resti sull'1 a 0, il rischio c'è sempre. Un plauso ai ragazzi che hanno tenuto duro. Anche i cambi sono entrati bene. È da un mese che siamo assieme, è normale che ci siano delle lacune. Lavorarci con l'entusiasmo di una vittoria, aiuta».

Amatucci ancora decisivo. «Sono contento per lui. È un ragazzo molto riservato, silenzioso, ma che fa tanto. Lavora e pedala, entrando subito nella nostra mentalità. Incarna il nostro spirito. Ora deve essere contento per i gol, ma bravo a capire che c'è tanta strada da fare. Credo che ci avrebbe messo la firma per un esordio del genere».

Terreno di gioco non in splendide condizioni. «È la prima volta che capita, perché solitamente è un tappeto. Purtroppo una malattia che ha colpito l'erba l'ha ridotto così, ma speriamo in breve tempo di sistemarlo. Effettivamente oggi non era facile giocarci, così come correre, che è stato decisamente più dispendioso».

Le ambizioni del Cittadella. «Sarà un campionato difficile. Ricordiamoci l'anno scorso: anche in quel caso avevamo vinto le prime due stagionali, contro Lecce e Pisa, rispettivamente in Coppa Italia e campionato, e poi ci siamo salvati all'ultima giornata. C'è tanta strada da fare. Sempre meglio partire bene, ma teniamo in mente il passato e pensiamo alla prossima gara».