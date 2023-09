Mister Gorini: «Niente superficialità dopo la Samp, contro il Como voglio una squadra ancora più cattiva»

Genova terra di conquista per il Cittadella. Dopo la vittoria del 5 dicembre scorso contro il Genoa, ecco un'altra impresa servita per mister Gorini, questa volta contro la Sampdoria. Tre punti preziosissimi per la classifica granata, soprattutto in ottica salvezza. Ecco le dichiarazioni nel post gara del tecnico del Cittadella.

Le prime sensazioni del Goro. «Nel primo tempo abbiamo messo in difficoltà la Sampdoria. Avevamo preparato la gara così, sapendo delle insicurezze doriane, pressando molto e andando sotto immeritatamente. Siamo stati bravi a pareggiare poco dopo l'inizio della ripresa e quella rete ci ha dato l'entusiasmo per vincere la partita. Credo la vittoria sia meritata».

Ferraris campo magico per Gorini. «Forse è un po' lontano il Ferraris per giocarci ogni settimana(ride il mister ndr.). Non capita tutti i giorni di vincere due anni di fila a Genova, quindi faccio i complimenti con i ragazzi. Ora faccio gli scongiuri, perché dopo la vittoria con il Genoa ne perdemmo 4 di fila. Non possiamo essere superficiali adesso. Va bene l'entusiasmo, ma concentriamoci sul Como».

Ancora una volta molto importanti i subentranti. «Fanno la differenza perché ci permettono di tenere i ritmi alti ed intensi come piace a noi. Non possiamo prescindere da questi aspetti, quindi i cambi sono fondamentali. È facile entrare con entusiasmo al Ferraris, ora lo voglio vedere anche nelle altre partite. Da qui alla fine i subentranti possono sempre essere l'ago della bilancia».

Una reazione di grande livello per i granata. «Dobbiamo essere bravi a pensare che questo entusiasmo non deve portare ad essere superficiali, altrimenti facciamo la fine dello scorso anno. Se scendiamo in campo contro il Como ancora più cattivi del Ferraris, sfruttando l'entusiasmo di una gara simile, possiamo toglierci soddisfazioni. Contro la Samp non era facile rimettere in piedi la partita, ma siamo stati bravi a sfruttare le dfficoltà della squadra di Pirlo».