Serie B, Mister Gorini: «C'è poco da salvare dalla gara contro il Como. Meglio rivolgere il pensiero al Catanzaro»

Dopo il 3 a 0 contro il Como, in conferenza stampa mister Gorini è decisamente sconsolato e riconosce i meriti dell'avversario: «C'è poco da dire sulla gara di oggi. La squadra di Longo ha meritato i 3 punti, noi non abbiamo fatto nulla di quanto abbiamo preparato e gli abbiamo regalato 2 goal. Il Como è forte e poi è diventato difficile rimediare la gara. Nella ripresa abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso, cercando di rimettere in piedi la partita, ma abbiamo subito la terza rete, uguale alla prima rete. Partita facile da commentare. Sconfitta meritata, cerchiamo di metterla da parte. Per fortuna mercoledì c'è già un'altra partita. C'è una questione approcci alla gara? Non abbiamo fatto lo step mentale auspicato e forse troppi complimenti dopo la Samp hanno portato incosciamente la squadra a fare meno. Certo prendere gol dopo 1' nel primo tempo e 5' durante la ripresa è qualcosa che dobbiamo evitare. Branca? Lo valuteremo domani. Ogni tanto gli capita di avere problemi alla coscia, poi magari non è nulla di importante. Spero lo sia anche questa volta. Gli è capitato anche in allenamento di avere qualche accavvalmento con i nervi. Salvo molto poco di questa partita. Prendiamola come una giornata sbagliata, che ci serva da lezione. Tutte le sconfitte possono portare miglioramenti. Abbiamo preso dei gol in ripartenza, pur sapendo che il Como sarebbe venuto a fare questo tipo di partita e noi li abbiamo agevolati. Turn over? Ho fatto solo 3 cambi, uno per reparto. Magrassi non si è allenato con la squadra, quindi ho cercato si salvaguardarlo in vista anche del match di mercoledì. Chiaro che se le scelte non ti ripagano, vuol dire che qualcosa è stato sbagliato. Se rivedo i fantasmi dell'anno scorso? Non so se incosciamente la vittoria di Genova abbia portato un po’ di leggerezza che non ci ha permesso di affrontare la partita in modo giusto. In settimana abbiamo insistito sull'aspetto mentale, poi il gol dopo il primo minuto e la gara diventa tutt'altra rispetto a quella immaginata. Dobbiamo essere bravi a cancellare questa prestazione negativa e concentrarci sulla prossima. Il Como è stato migliore di noi sui nostri punti di forza. Ha fatto meglio di noi sui contrasti, sulle seconde palle. Abbiamo preso tre goal in casa meritati, l’importante è che ci serva da lezione».