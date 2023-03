Serie B, Modena-Cittadella: i precedenti al Braglia tra le due squadre

Dopo aver invertito il trend del Liberati di Terni, il Cittadella si appresta domenica ad affrontare un altro campo stregato, il Braglia di Modena. Contro la squadra emiliana, dal 1998 ad oggi, appena una vittoria per i granata, a fronte di 4 vittorie casalinghe e ben 5 pareggi. In Serie B, Cittadella mai vincente, mentre l'unico successo risale a 23 anni fa, stagione 1999/2000. Gara emozionante, rocambolesca, con un finale da cardiopalma. Dopo l'iniziale vantaggio di Mandelli al 3', i granata trovano il pareggio con Soncin al 33' e poi nei minuti finali portano a casa i tre punti. Zancopé all'83' para un penalty al solito Mandelli, mentre al 94' ci pensa Fantini a mandare in estasi gli ospiti. A fine anno sarà promozione in B, la prima della storia del Cittadella. Da quel 26 settembre 1999, il Cittadella non ha più trovato la vittoria. L'ultimo precedente risale al campionato 2014-2015, un pareggio per 1-1 con le reti di Sgrigna per il Cittadella ed Acosty per il Modena. Di seguito tutti i precedenti tra le due squadre:



13/12/1998 – Serie C1: Modena-Cittadella 1-1 Scarpa (C) Carrus (M)

26/09/1999 – Serie C1: Modena-Cittadella 1-2 Mandelli (M), Soncin (C), Fantini (C)

02/12/2001 – Serie B: Modena-Cittadella 4-2 Ponzo (M), Pasino (M), Rabito (M), Ghirardello (C), Mazzoleni (C), Fabbrini (M)

01/11/2008 – Serie B: Modena-Cittadella 3-3 Ganci (M), Meggiorini (C), Gasparetto (C), Bruno (M), Gemiti (M), Iori (C)

01/05/2010 – Serie B: Modena-Cittadella 2-1 Volpe (C), Diagouraga (M), Bruno (M)

29/11/2010 – Serie B: Modena-Cittadella 1-1 Gabbiadini (C), Cani (M)

03/03/2012 – Serie B: Modena-Cittadella 3-0 Ardemagni, Ardemagni, Di Gennaro

09/03/2013 – Serie B: Modena-Cittadella 3-3 Ardemagni (C), Mazzarani (M), Gasparetto (C), Di Nardo (C), Pagano (M), Pellizzer (C)



08/09/2013 – Serie B: Modena-Cittadella 2-0 Signori (M), Mazzarani (M)01/09/2014 – Serie B: Modena-Cittadella 1-1 Sgrigna (C), Acosty (M)