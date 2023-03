Serie B, Cittadella: contro il Modena si gioca domenica 2 aprile alle 16.15

Nella giornata della premiazione di Giovanni Crociata giocatore del mese di Febbraio per la Lega Serie B, arriva un'altra comunicazione che interessa da vicino il gruppo squadra Cittadella. La 31esima giornata in trasferta a Modena, prevista per sabato 1 aprile alle ore 14:00, verrà disputata domenica 2 aprile alle ore 16:1. Così ha disposto la Lega Serie B in questo comunicato.

Dal campo in vista di Perugia arrivano buone notizie sulle condizioni di Crociata, praticamente ristabilito, e su quelle di Vita, probabilmente pronto almeno per la panchina contro la squadra di Castori. Per il resto anche Lores Varela, fuori da più di un mese, è pronto ad essere tra i convocati della sfida di sabato al Tombolato, mentre su Frare c'è ancora da capire l'evoluzione della botta all'anca rimediata nel primo tempo contro il Palermo. I segnali inducono al cauto ottimismo per centrale difensivo di Gorini.