Serie B, Modena: i convocati di Tesser per la gara contro il Cittadella

Sono 23 i calciatori convocati da Attilio Tesser per Modena-Cittadella, gara valida per la 31^ giornata Serie BKT 2022-2023, in programma domenica 2 aprile 2023, allo stadio Alberto Braglia. Calcio d’inizio alle ore 16:15. Bonfanti, Cittadini, Poli e Battistella out per problemi fisici, tornano a disposizione Diaw e Ferrarini.



Di seguito la lista.

PORTIERI: Gagno, Seculin, Narciso.

DIFENSORI: Coppolaro, De Maio, Ferrarini, Oukhadda, Pergreffi, Ponsi, Renzetti, Silvestri.

CENTROCAMPISTI: Armellino, Duca, Gerli, Giovannini, Ionita, Magnino, Mosti, Panada, Tremolada.

ATTACCANTI: Diaw, Falcinelli, Strizzolo.

La probabile formazione del Modena: (4-3-2-1) Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo