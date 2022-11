Serie B, Modena: mister Tesser (conferenza stampa) "Con il Cittadella sarà gara intensa e combattuta"

Riprendere la marcia dopo le due sconfitte consecutive con Pisa e Palermo. Con quest'idea si presenta al Tombolato il Modena di Attilio Tesser per la sfida contro il Cittadella. Queste alcune delle dichiarazioni del tecnico degli emiliani in conferenza stampa:

"E’ una gara da spada quella contro il Cittadella. I granata sono una squadra che attacca le situazioni, che gioca sulle seconde palle, che duella dall’inizio alla fine – spiega il tecnico gialloblù -. Noi, che abbiamo voglia di tornare a fare punti, abbiamo lavorato bene in settimana per farci trovare pronti a questo tipo di gara. Il Cittadella non gioca mai per pareggiare, anche se ne hanno già fatti cinque in campionato. Ripeto non giocano mai per pareggiare, sono un po’ come noi. Sette sconfitte sono già troppe per i miei gusti, e non mi basta poter dire che alcune non le meritavamo. Se questa è la realtà, dobbiamo fare di più. Abbiamo preso gol da errori nostri e li abbiamo pagati. Il campionato è ancora molto corto, domani chiedo grande concentrazione in una partita molto fisica, dovremo vincere l’intensità e i contrasti. Domani Poli giocherà un pezzo di gara, non so se dall’inizio o a gara in corso. Partiamo in 25 giocatori perché ci sono alcune situazioni fisiche da monitorare."