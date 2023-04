Serie B, Modena: mister Tesser (Conferenza Stampa) "Cittadella ottima squadra, sappiamo cosa ci aspetta"

Riscattare i cinque gol subiti a Palermo, ma più in generale un periodo poco brillante in termini di risultati e prestazioni, con 4 sconfitte nelle ultime 5 gare e appena 3 punti raccolti sui 15 disponibili. Con questo desiderio mister Tesser presenta in conferenza stampa la partita contro il Cittadella.

"La sosta è servita per farci recuperare qualche calciatore, anche se in verità speravo qualcosa di meglio. Almeno possiamo ampliare il gruppo. Ionita è rientrato con la squadra negli ultimi tre giorni, si è messo a disposizione con grinta e mentalità positiva, è utilizzabile per una parte minima di gara. Diaw ha lavorato con i compagni solo nell’ultimo allenamento e verrà convocato insieme a Ferrarini che si allena con noi da 10 giorni, però non gioca da tempo. Cittadini sta meglio, ma non possiamo rischiarlo. Bonfanti starà fuori ancora. Il Cittadella è senza dubbio un’ottima squadra che fa dell’intensità una parte importante del proprio dna, hanno una buona tecnica e sono aggressivi come dimostra il primato nel numero di falli commessi e delle ammonizioni di squadra ricevute. Quando affronti il Cittadella sai già che avrai di fronte un’avversaria che ti metterà in difficoltà con il suo rodato modulo 4-3-1-2. Il Cittadella ti aggredisce e ti fa giocare poco, hanno da sempre questo modo aggressivo di giocare: noi dovremo andare più forte di loro e mettere la nostra qualità in campo. Inoltre, queste ultime 8 partite sono fondamentali, ci sarà una tensione maggiore e dovremo tenere i nervi ben saldi. Spero che domani i ragazzi vadano in campo con fiducia e concentrazione, queste sono partite che si caricano da sole. Io cerco di trasmettere fiducia e serenità perché abbiamo dimostrato di essere squadra. Ci sarà una grande pressione sul play avversario, sia da parte nostra che loro. Sarà una partita da seconde palle: chi ne conquisterà di più riuscirà ad essere più pericolosa."