Serie B, Monza-Cittadella: granata beffati al 91'

Il Cittadella domina, il Monza vince con una rete di D'Alessandro al primo minuto di recupero della ripresa. Una beffa incredibile per gli uomini di Gorini, che controllano il match, ma non trovano la stoccata vincente. I brianzoli dal canto loro, con quest'affermazione, agganciano proprio il Cittadella in classfica a quota 13 punti. Prossimo impegno per il Cittadella, giovedì 28 ottobre contro il Parma al Tombolato.

La Cronaca

Meglio il Cittadella del Monza nel primo tempo. Il palo di Branca, ma non solo. I granata stanno meglio in campo e si vede dal possesso palla e dalla pericolosità. Dopo 9' minuti subito palo di Branca su calcio di punizione, con Di Gregorio battuto. Citta sfortunato, ma che non desiste. In mezzo al campo è sempre battaglia, ma Antenucci è ispirato. Come al 18', ma il suo tiro è deviato in corner. Passano dieci minuti ed ancora Antenucci a ispirare e Vita a concludere. Di Gregorio si esalta e dice no. Dai padroni di casa pochi sussulti, nessun tiro in porta e spuntati in avanti. Nella ripresa è subito Okwonkwo a spaventare la difesa brianzola, ma Caldirola respinge. È una gara molto equilibrata anche nei secondi 45 minuti di gioco. Il Cittadella concede poco e colpisce un altro legno all'81' con Beretta, che di testa va vicino a sublimare al meglio il cross di Vita dalla destra. Nel finale succede tutto. Prima il palo di Valoti, su sponda di Machin, all'88', poi ecco il contropiede che decide il match. Ancora Machin ad avviare l'azione e a finalizzarla ci pensa D'Alessandro dopo una fuga iniziata a metà campo. Il suo destro è chirurgico e lascia il Cittadella con l'amaro in bocca da una trasferta giocata nettamente meglio rispetto ai padroni di casa, ma poco concreta sottoportauna sapore molto amaro in

Di seguito il tabellino della partita

MONZA: Di Gregorio; Donati, Paletta, Pirola (34' Caldirora), C. Augusto; Valoti, Barberis, Mazzitelli; Colpani (74' Vignato), Gytkjaer (68' Machin), Ciurrà (46' D'Alessandro). A DISPOSIZIONE: Sommariva, Pedro Pereira, Caldirola, Machin, Siatounis, Rubbi, Antov, Brescianini, D'Alessandro, Vignato, Sampirisi. Allenatore: Giovanni Stroppa

CITTADELLA: Kastrati; Cassandro, Perticone (81' Frare), Adorni, Benedetti; Vita (88' Icardi), Pavan, Branca (81' Danzi); Antonucci (63' Baldini); Okwonkwo, Tounkara (63' Beretta). A DISPOSIZIONE: Maniero, Frare, Mazzocco, Danzi, Cuppone, Donnarumma, Icardi, D’Urso, Beretta, Ciriello, Tavernelli, Mastrantonio, Baldini. Allenatore: Edoardo Gorini

Reti: 91' D'Alessandro

Ammoniti: Mazzitelli, Pavan, D'Alessandro, Caldirola