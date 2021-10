Serie B, Monza-Cittadella: arbitra Maganiello

Designato l'arbitro per la nona giornata di campionato Serie B BKT tra Monza e Cittadella di sabato 23 ottobre alle ore 14.00 all'U-Power Stadium nel capoluogo brianzolo.

Sarà il Signor Gianluca MANGANIELLO della sezione di Pinerolo a dirigere l'incontro tra i biancorossi e i granata.

Il resto della squadra arbitrale è composta dal 1° ass. Sig. Costanzo di Orvieto, 2° ass. Sig. Rossi di La Spezia, IV uomo Sig. Frascaro di Firenze. Al V.A.R. il Sig. Banti di Livorno, mentre l'A.V.A.R. Sig. Bottegoni di Terni.

Ricordiamo la situaizione in classifica delle due squadre. Il Cittadella occupa il 9°posto in classica con 13 punti, mentre il Monza, nonostante i proclami di inizio anno, ha raccolto solo 10 punti in quest'avvio di campionato e si posiziona al 13°posto.