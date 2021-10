Serie B, Monza-Cittadella: i numeri della nona giornata

Si ritrovano di fronte due delle grandi protagoniste annunciate di questo campionato. Da una parte il Monza del presidente Silvio Berlusconi e dell'amministratore delegato Adriano Galliani, dall'altra parte il Cittadella di Gabrielli e mister Gorini. Davide contro Golia, ma già l'anno scorso si è visto come i nomi non bastino a portare a casa le vittorie. Andiamo a vedere un po' di numeri in avvicinamento alla sfida di sabato alle 14:30 all'U-Power Stadium di Monza, valevole per la nona giornata del campionato di Serie B BKT.

Il Monza, nella regular season di serie B, è imbattuto contro il Cittadella. Discorso diverso tra play off e Coppa Italia: all'andata della semifinale playoff stravinse il Cittadella per 3 a 0, soccombendo al ritorno per 2 a 0, ma avanzando in finale. Nell'ultimo incrocio, primo turno di Coppa Italia, ecco l'affermazione dei granata per 2 a 1.

Cittadella alla ricerca di continuità fuori casa, dopo la bella affermazione di Frosinone. L'ultima striscia vincente lontano dal Tombolato, risale alla ripresa del campionato nel giugno 2020. In quel caso, il filotto di vittorie arrivò sino a quota 5. In compenso il Monza non segna da 180' in B. Per trovare una striscia così negativa, bisogna tornare all'annata 1998-1999. In quel caso, nel settembre 1998, furono 4 gare senza gol in cadetteria.

Due squadre che si sfideranno a viso aperto e che promettono spettacolo. Il Monza deve difendere la sua imbattibilità casalinga, ma anche calmare gli ardori agonistici, visto che risulta la squadra più "nervosa" del campionato, con ben 3 espulsioni in 8 partite. Altri due primati poco invidiabili per i brianzoli: già ben due 0-0 in quest'avvio stagionale (primato condiviso con Pisa, Spal, Reggina, Benevento, Lecce e Cosenza) e fragilità in avvio di gara. Sono ben 3 le reti subite dai brianzoli nei primi 15', al pari di Alessandria, Ascoli e Pordenone.

Il Cittadella dal canto suo è la squadra che segna maggiormente nei primi 15' della ripresa, 3 reti, al pari di Como, Brescia ed Ascoli, ma ha mandato in gol solo 4 giocatori in 8 giornate. Inoltre ha segnato sempre e solo con i titolari, mai con i subentrati, proprio come il Perugia. In compenso il Cittadella è la squadra che migliora la sua classifica maggiormente nella ripresa, con un saldo positivo di +7 punti tra primo e secondo tempo.