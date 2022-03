Serie B, Monza: mister Stroppa (conferenza stampa): "Contro il Cittadella dico servirà il fuoco dentro"

Dal sito ufficiale del Monza, prossimo avversario del Cittadella domani al Tombolato per la 28°giornata di campionato, ecco alcune delle dichiarazioni di mister Stroppa. Panoramica sul campionato, ma soprattutto un focus sul Citta di mister Gorini:

"Il Monza è stata una scelta per Mancuso, non è una Serie B come le altre. Ciò che è successo ad Empoli non mi interessa, ha fatto cose straordinarie. Sono convinto possa darci qualcosa di più, sarà gestito come gli altri, come fatto con Mota che è stato fatto riposare. Dobbiamo mettere in campo chi è più pronto. Vignato è stato fermo un mese e lo stiamo re-inserendo, non ha avuto un percorso di lavoro idoneo per avere una condizione migliore. Gytkjaer è arrivato a questo livello dandogli un po’ di panchina in più, era palese che le difficoltà di Christian non erano le prestazioni. Ora è straordinario in qualsiasi cosa fa, soprattutto nel suo modo di approcciare alla partita. Coesistenza tra Vignato, Gytkjaer e Mota? Dico assolutamente sì, possono coesistere Valoti e altri, anche loro possono giocare assieme. Ci saranno delle defezioni, allo stesso modo cerchiamo di valutare e di portare qualcuno che è mancato nelle ultime partite. Contro il Cittadella dico servirà il fuoco dentro, la velocità nel fare le cose che la squadra ha fatto vedere negli ultimi minuti contro il Parma, dove abbiamo fatto troppo poco. Siamo stati lenti e prevedibili contro i ducali, dobbiamo fare di più."