Serie B: notte fonda a Cittadella, l'Alessandria passa grazie a Corazza

Continua la maledizione Tombolato per il Cittadella, che perde in casa contro l'Alessandria nella 35°giornata di campionato. Con questa sconfitta i granata salutano, probabilmente, le residue speranze di qualificazione in zona playoff. Un vero peccato, ascoltando le notizie dagli altri campi con il pareggio del Frosinone. L'Alessandria dal canto suo non ruba nulla, capitalizza un primo tempo di grande livello e dimostra di saper soffrire nella ripresa. Man of the match Simone Corazza, dodici gol in campionato, ma soprattutto un pericolo continuo per Dal Fabro e compagni. Per l'Alessandria tre punti di importanza capitale per blindare i playout e perché no, cercare la rimonta disperata sulla Spal per la permanenza diretta in serie B, come giustamente cantano i tifosi ospiti accorsi al Tombolato.

LA CRONACA

Mister Gorini vara la formula "leggera" in avanti, con Tavernelli e Baldini a fungere da riferimenti più offensivi e Beretta come arma da giocarsi a gara in corso. In mezzo il rientro di Pavan vede lo slittamento di Branca sul centro sinistra. Nel cuore della difesa ecco Frare con Dal Fabro. Per l'Alessandria interessante la formula con il tridente Palombi, Marconi e Corazza, supportato dal fosforo in mezzo al campo del talento scuola Roma Milanese. Nel primo quarto d'ora decisamente meglio l'Alessandria con almeno due occasioni buone per sbloccare il risultato, rispettivamente con Marconi, colpo di testa controllato da Kastrati, e con un bel siluro dal limite di Ba deviato da Frare in corner. Il Citta si accende solo quando il pallone ce l'hanno Baldini e Antonuccii, ed è proprio da uno sfondamento sul centro destra di quest'ultimo a propiziare una bella chance per il Citta con Branca, che allarga troppo il piattone e non trova lo specchio della porta da posizione centralissima in area di rigore. Gol sbagliato, gol subito, legge ineluttabile del calcio, che si conferma anche oggi al Tombolato. Un gol subito a queste latitudini molto simili a quello di marzo contro il Monza. Corner dalla destra di Milanese, spizzata sul primo palo di Pierozzi ad anticipare la linea a zona dei granata e dalla parte opposta per Corazza, dimenticato da Donnarumma, è troppo facile trovare la via della rete. Undicesimo centro stagionale per il numero diciotto piemontese, che sei minuti dopo il numero 18 dell'Alessandria si ripete approffittando dell'assist perfetto di Pierozzi dalla destra. Nemmeno il tempo di festeggiare per i grigi, che Mattiello si fa sbattere fuori per un intervento scellerato ai danni di Vita e costringe i suoi a giocare il resto della gara in dieci. Eppure, la migliore occasione per andare in gol è ancora sui piedi dell'Alessandria, con la traversa di Corazza al 45' a suggellare un primo tempo da incubo per la difesa del Cittadella. Baldini al secondo minuto di recupero cicca malamente una buona occasione nel cuore dell'area di rigore.

Nella ripresa mini rivoluzione in casa Cittadella, con tre cambi simultanei, a dimostrazone che molto non ha funzionato nei primi quarantacinque minuti. Fuori Mattioli, Vita (già ammonito) e Tavernelli, dentro Cassandro, Lores Varela e Beretta. Una sostituzione in casa grigia, con Lunetta per il poco lucido Marconi. Lores Varela al 54' prova a suonare la carica per i suoi con un fendente dai 35 metri, ma il pallone è ampiamente sopra la testa di Pisseri. Antonucci si procura lo spazio per il suo destro al 60', ma la conclusione è telefonata per il portiere ospite. Donnarumma prova a riscattare la sua prestazione con un missile terra aria che si perde alto sopra la traversa. Risponde l'Alessandria al 69' con una bel tuffo di testa di Mantovani, su cui Kastrati è attento. Nell'ultimo quarto d'ora Gorini si gioca la mossa della disperazione, indietreggiando Branca sulla linea dei difensori come terzino e inserendo Mazzocco per Donnarumma. Serve l'episodio, che arriva puntuale all'80' quando Antonucci dalla sinistra fa partire un cross al bacio per l'inserimento di testa di Mazzocco che deposita alle spalle di Pisseri. Baldini all'86' costringe al miracolo Pisseri su una bordata di collo destro sotto l'incrocio dei pali. L'ex Padova all'89' tenta ancora l'inserimento in terzo tempo, ma questa volta viene fermato dalla difesa piemontese. Nel finale è un assalto totale del Citta alla ricerca del gol del pareggio, ma in tutte le situazioni la difesa dell'Alessandria riesce a salvarsi, seppure in maniera disordinata.

Ecco il tabellino della gara del Tombolato:

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli (46' Cassandro), Dal Fabro, Frare, Donnarumma (74' Mazzocco); Vita (46' Lores Varela), Pavan (62' Laribi), Branca; Antonucci; Tavernelli (46' Beretta), Baldini. A disposizione: Maniero, Manfrin, Cassandro, Ciriello, Visentin, Mazzocco, Danzi, Mastrantonio, Laribi, Lores Varela, Thioune, Beretta. All.: Gorini

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Parodi, Prestia; Pierozzi (64' Coccolo), Milanese (70' Casarini), Ba, Mattiello; Palombi (59' Gori), Marconi (46' Lunetta 71' Mustacchio), Corazza. A disposizione: Cerofolini, Coccolo, Chiarello, Gori, Lunetta, Benedetti, Ariaudo, Fabbrini, Mustacchio, Casarini, Barillà, Aristidi. All.: Longo

Arbitro: Guia (Fiore-Maccadino)

Reti: 26', 32' Corazza, 81' Mazzocco

Espulsi: 34' Mattiello per doppia ammonizione

Ammoniti: Mattiello, Vita, Corazza, Pisseri, Frare, Branca, Gori

Corner: 3-3

Recuperi: 2', 4'

Spettatori: 1497