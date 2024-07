Il nuovo Cittadella alza il sipario! Il racconto da Piazza Pierobon (FOTO e VIDEO)

Stagione bagnata, stagione fortunata? È quello che si auspica il Cittadella 2024-2025, a tutta verso la decima. Ovviamente non si sta parlando di Champions League, ossessione per 12 anni del Real Madrid tra il 2002 e il 2014, bensì del raggiungimento della decima stagione consecutiva in Serie B al termine del prossimo campionato di Serie B. Salvezza nel mirino, come da tradizione e da raggiungere il più in fretta possibile. Solo poi ci sarà tempo per pensare ad altro. Sempre all'insegna del monte ingaggi più basso della categoria, sempre dando ai giovani chance per mettersi in mostra. L'età media dei cinque arrivi dal mercato, 22,2, non mente. Il Cittadella ai nastri di partenza nel 2024/2025 riparte fedele a se stesso. Dal palco della serata di Piazza Pierobon si respira l'orgoglio di essere l'unica rappresentante veneta del campionato e la solita atmosfera da primo giorno di scuola. Sorrisi, battute, scherzi, consapevoli della fortuna di giocare in una società unica, modello invidiato da tanti. I leader, Vita e Pavan su tutti, trainano vocalmente il gruppo, mentre i nuovi abbozzano sorrisi e vengono tirati in mezzo dall'euforia generale pre partenza per il ritiro di Lavarone, dove da domenica 21 luglio a sabato 3 agosto si sgobberà agli ordini di mister Gorini e del prof. Redigolo.

Ciak, si gira!

Una serata per resettare e ripartire, con la certezza di essere storicamente un cliente scorbutico per chiunque approdi al Tombolato e la voglia di dimostrare di non essere la squadra spenta vista da gennaio in poi, bensì quella vivace ed elettrica del girone d'andata, chiuso a 3 punti dal sogno A diretta. Già, la serie A. Due parole che circolano sempre nell'aria in paese e difficilmente vengono pronunciate. Un po' per prudenza ed un po' per pudore. Mantenere il Cittadella ai massimi livelli da più venticinque anni, il prossimo sarà il diciottesimo anno in B complessivo, è già di per sé un successo che è bene non dimenticare, vedendo il cielo grigio tendente alla tempesta che si scruta in lontananza a Padova.

Lo sanno bene tutti i vertici societari, presenti alla serata, capitanati dal presidente Andrea Gabrielli, con il team composto dallo storico duo di vice presidenti da Pavin e Maffei, l'amministratore delegato Mauro Michelini, il direttore generale Stefano Marchetti e il tecnico Edoardo Gorini, quest'ultimo giunto alla quarta stagione al comando della nave granata. Proprio il tecnico non nasconde la sua soddisfazione per la fiducia rinnovata a metà giugno dal dg Marchetti: «È sempre riavvicinarci e ripartire ogni anno. Vedere da vicino i giocatori penso sia un bel regalo, soprattutto ora con il Tombolato rinnovato. Chiedo ai tifosi di starci vicino e sostenerci. Noi vogliamo dare fastidio a tutti quanti e l'apporto dei supporter può essere fondamentale per i giocatori. Vogliamo stupire come sempre. I nuovi si inseriscono in un gruppo già solido che sono sicuro che aiuterà ad inserirli nel minore tempo possibile. Per fare i risultati servono 30 giocatori che remono tutti dalla stessa parte. Servono umiltà ed essere consci che dovremo lottare più degli altri per vincere».

Continuità parola d'ordine, come hanno sottolineato anche il sindaco di Cittadella Luca Pierobon e l'Assessore allo Sport Galli, presenti alla nottata, all'insegna di cambiamenti strutturali di rilievo, come i lavori di rinnovamento dello stadio Tombolato. Il 27 agosto è vicino, ma tutto sta andando secondo tabella di marcia, come riconosce riconosce l'ad Michelini, grande regista del progetto: «Il primo step lo stiamo completando ora e riguarda il completo rifacimento del terreno di gioco. Già dalla partita contro il Pisa i tifosi del Cittadella potranno vedere da vicino i propri beniamini. È un primo passo per migliorare il Tombolato. Presenteremo a breve la proposta per migliorare anche gli altri settori, intanto l'impatto sarà già notevole per i giocatori e i tifosi».

Il campo, la nuova maglia e il mercato

Uno stadio rinnovato, con il campo avvicinato alla Tribuna Est, tana del tifo più caldo granata, lo spostamento dell'impianto di illuminazione, un nuovo manto erboso di ultimissima generazione e la sensazione che questo sia solo il primo passo per mantenere ed innovare una società che nel corso di questi anni continua a dimostrare che senza spendere e spandare si può fare calcio abbinando conti in ordine e risultati di prestigio. Il grande regista del progetto Cittadella è sempre lui: Stefano Marchetti. Il direttore generale granata anche quest'anno non si è sbilanciato sul mercato:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inevitabile la domanda sulla Serie A e questa volta Marchetti non si è tirato indietro: «In A? Ci andrei due volte, non una!», sempre con il sorriso e con la voglia di sdrammatizzare il carico di chi sa che la massima serie è un sogno che può essere raggiunto.

È il momento delle novità Stefano Negro sfila con il completo pre partita firmato Nico Abbigliamento, fashion partner della squadra di Gabrielli, e poi arriva il momento della nuova maglia casalinga del Cittadella e di quella dei portieri. Entrambe firmate Errea, sponsor tecnico granata per altre quattro stagioni fino al 2029, con Pavan, Kastrati e Maniero sul palco.

Torna il presidente Andrea Gabrielli per la foto di rito con la nuova maglia e per le ultime battute: «La piazza mi sembra carica e stiamo ripartendo. Ci siamo ricaricati ed abbiamo voglia di misurarci con questa categoria così affasciantante. Il Tombolato? Dopo i giorni iniziali di pioggia, abbiamo recuperato sulla tabella di marcia ed ora siamo in pari con le tempistiche. Martedì dovrebbero arrivare i fari e non sarà necessario andare a giocare in altri campi a fine agosto. Il calendario mi sembra sempre molto tosto. Non è molto diverso dall’anno scorso, cercheremo di fare bene come abbiamo sempre fatto. Anche in questa stagione affronteremo le grandi con la solita umiltà e la conoscenza della B. Non siamo spaventati, oramai siamo dei veterani della B. L’obiettivo? Conservare la categoria, consapevoli delle difficoltà del campionato. Siamo l’unica rappresentante veneta in B ed è un orgoglio. Se qualcuno nelle vicinanze vuole vedere la cadetteria deve venire qui. Per la nuova annata non vorrei più vedere otto sconfitte di fila. È stato un periodo molto duro e difficile da incassare. Anche quest’anno mi porterei la voglia e la capacità viste nel girone d’andata, oltre alla forza messa in campo tra aprile e maggio per mantenere la categoria».

Finalmente la squadra sale sul palco. Applausi e cori, ovazioni al momento dei big, come Filippo Pittarello, Lorenzo Carissoni e Luca Pandolfi, tutti molto chiacchierati sul mercato. Resteranno al Tombolato fino al 30 agosto? Troppo presto per dirlo, anche se le vie delle trattative sono infinite. Ci sono cori per Stefano Negro, applausi per le punte che si intervistano a vicenda, esattamente come Cassano e Desogus, Maistrello e Masciangelo. E poi c'è chi traina il gruppo ed ha messo radici in questo spicchio di terra tra Padova e Vicenza. Assente capitan Branca per febbre, giunto alla settima stagione nel padovano, le bandiere sventolano alte con Domenico Frare e il sempre sorridente Luca Maniero, portiere con un forte senso di appartanenza e da sempre figura chiave nello spogliatoio. Quando si parla di senatori è difficile non citare anche Alessio Vita, tuttocampista in Veneto pronto a cominciare la sesta campagna al Tombolato, al pari di Pavan, appena nominato calciatore dell'anno dai tifosi, mentre pronti ad iniziare la quinta annata a Cittadella ci sono Elhan Kastrati ed Enrico Baldini, con il numero 92 che non vede l'ora di mettersi alle spalle due stagioni complicatissime per guai fisici e ricadute. Anche dal suo rendimento passano le fortune del Cittadella. Si chiude con i fuochi d'artificio dei tifosi e il brindisi della squadra sul palco. Tutto bagnato, ma chissà che non sia davvero di buono auspicio per questa nuova annata a tinte granata.