Serie B, altro pareggio per il Cittadella contro il Palermo

Terzo pari consecutivo per il Cittadella, il secondo senza reti all'attivo, ma nemmeno al passivo. È questo il bilancio della decima giornata di campionato della squadra di Gorini contro il Palermo. Gara nervosa, con poche occasioni da gol ed emozioni. Vista l'emergenza, un pareggio che fa comodo ai granata, per l'occasione con la maglia gialla da trasferta.

Grossa novità per il Cittadella, che scende in campo al Barbera con un insolito 4-2-3-1. Tounkara unico riferimento offensivo, alle sue spalle Embalo, Lores Varela ed Antonucci. In mezzo Carriero e Pavan a fare da diga, in una disposizione in campo insolita visto il tradizionale rombo granata da quasi un decennio. Stante la novità tattica, la gara si assesta ben presto su temi agonistamente molto intensi, ma contenuti tecnici abbastanza poveri di creatività e finalizzazione. Elia e Gomes rischiano il doppio giallo in più di un'occasione, con un Giua particolarmente permissivo in più di un'occasione. Kastrati sbroglia una situazione pericolosa di Brunori, ma per il resto non si vedono grosse chance da gol.

Botta e risposta in avvio di ripresa. Segre dal limite fa venire un brivido a Kastrati, mentre il tiro di Carriero non trova l'intervento sottomisura di Tounkara a porta spalancata. Kastrati è ancora superman al 61' su Valente, sbarrando la porta al neo entrato rosanero. Proprio il numero 30 del Palermo, entrato al 60', colpisce l'incrocio dei pali su punizione deviata da Mastrantonio in barriera. Meglio il Palermo, sicuramente meno attendista del Cittadella, anche se la migliore occasione arriva sui piedi di Antonucci, che spara a lato da posizione eccellente

Il tabellino della gara del Barbera:

PALERMO (3-5-2)

Pigliacelli 6; Buttaro 6, Nedelcearu 6,5, Marconi 5,5 (dal 1' s.t. Devetak 6); Elia 5 (dal 15' s.t. Valente 7), Broh 6, Gomes 5,5 (dal 39' s.t. Saric s.v.), Segre 6 (dal 30' s.t. Vido 5,5), Mateju 6; Brunori 6,5, Di Mariano 5,5 (dal 39' s.t. Floriano s.v.)

PANCHINA Massolo, Bettella, Accardi, Lancini Damiani, Stulac, Soleri

ALLENATORE Corini

CITTADELLA (4-2-3-1)

Kastrati 7; Vita 6, Perticone 6,5, Visentin 6,5, Cassandro 5,5; Carriero 6 (dal 27' s.t. Mattioli 6), Pavan 5,5; Embalo 5,5 (dal 36' s.t. Beretta s.v.), Lores Varela 6 (dal 21' s.t. Mastrantonio 6), Antonucci 6; Tounkara 5 (dal 27' s.t. Magrassi 5,5)

PANCHINA Maniero, Donnarumma, Frare, Del Fabro, Ciriello, Mazzocco

ALLENATORE Gorini

ARBITRO Giua di Olbia

ASSISTENTI Mokhtar-Fiore

AMMONITI Cassandro (C), Elia (P), Gomes (P), Pavan (C), Perticone (C) per gioco scorretto; Tounkara (C) per comportamento non regolamentare

NOTE paganti 6564, abbonati 11465. Tiri in porta 2-1. Tiri fuori 9-10. In fuorigioco 2-2. Angoli 4-2. Recuperi: p.t. 2', s.t. 5'