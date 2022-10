Serie B, Palermo-Cittadella: i precedenti tra le due squadre

Koaumé, Salvi e Strizzolo. Sono loro tre gli eroi dell'unica affermazione del Cittadella al Barbera nella storia delle sfide tra Palermo e i granata. Era il 20 novembre 2017 e si giocava in notturna. Un 0-3 netto e perentorio, che fece svoltare in meglio la stagione per il Citta. Quella squadra, diretta da Venturato, a fine anno avrebbe raggiunto il sesto posto in classifica e si sarebbe fermata alle porte della finale playoff solo dalla beffa casalinga contro il Frosinone.

Tra Palermo e Cittadella, al Barbera si sono disputati 4 match: 2 affermazioni rosanero, 1 pareggio e una vittoria granata. Gare sempre molto tirate e storicamente rilevanti nel capoluogo siciliano. Basta pensare all'ultima giornata del 2018-2019. Il Palermo lotta per salire in A, anche se si trova sull'orlo del fallimento, il Cittadella per accedere ai playoff. Esce fuori una partita intensa, subito sbloccata da Nestorovski e Trajkovski. Il cuore granata è immenso con Adorni e Diaw e alla fine esce un 2-2 che significa off season per gli uomini di Venturato.

Nel primo precedente tra le due squadre c'è la firma dell'attuale responsabile del settore giovanile del Cittadella, Alejandro La Grotteria, a sugellare il 3 a 1 per i rosonero apparecchiato in precedenza dalla doppietta di Mascara Nel 2013-2014 una doppietta di Munoz ed una rete della perla nera, Abel Hernandez, bastano per avere la meglio sulla squadra di Foscarini.