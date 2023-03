Serie B, Palermo: i convocati di Corini per la gara con il Cittadella

Sono 23 i calciatori rosanero convocati dall'allenatore Eugenio Corini per la gara di sabato pomeriggio contro il Cittadella, valida per la 29esima giornata di campionato. Out Marconi e Broh, non recupera nemmeno Stulac, mentre tornano in lista Graves e Sala.

1 Grotta

2 Graves

3 Sala

4 Orihuela

5 Gomes

7 Tutino

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Masciangelo

12 Massolo

18 Nedelcearu

19 Vido

21 Damiani

22 Pigliacelli

25 Buttaro

26 Verre

27 Soleri

28 Saric

30 Valente

31 Aurelio

37 Mateju

48 Bettella