Serie B, Parma-Cittadella: le 5 curiosità da non perdere della 2°giornata

Ecco le cinque curiosità imperdibili di Parma-Cittadella, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie BKT 23-24:

? Il Parma non ha mai perso in Serie B contro gli uomini di Gorini. Cinque successi, tra cui due negli incontri più recenti, e tre pareggi. Nella scorsa stagione, con Pecchia in panchina, il Parma ha vinto le due sfide contro il Cittadella in Serie B, l’ultima volta che i ducali hanno ottenuto tre successi di fila contro una singola squadra nel torneo è stata a marzo 2022 contro il Vicenza.

? Il Parma non ha perso nessuno degli ultimi nove incontri disputati nella “regular season” di Serie B (7V, 2N): tra le squadre attualmente presenti nel torneo cadetto, è quella che ha la striscia d’imbattibilità aperta più lunga (nove appunto), mentre il Cittadella ha pareggiato le ultime quattro gare esterne giocate in Serie B, mai i veneti hanno impattato cinque incontri fuori casa di fila nella competizione.

? Il Cittadella ha tenuto la porta inviolata negli ultimi due incontri giocati in Serie B (1V, 1N) e non mette a referto più clean sheet di fila nella competizione da ottobre-novembre 2022 (quattro in quel caso – 1V, 3N). Il Parma va a segno da nove partite di fila in Serie B e potrebbe collezionare 10 incontri di fila con almeno una rete all’attivo nel campionato cadetto per la prima volta da ottobre 2021 (serie di 11 in quel caso, iniziata a maggio 2018).

? Spauracchio Adrian Benedyczak e fattore Adrián Bernabé: il Cittadella è solo una delle due squadre, insieme al Brescia, contro cui l'attaccante polacco ha realizzato più di una rete in Serie B: due, una delle quali nell’ultimo confronto tra le due formazioni nel torneo giocato al Tardini – il 12 novembre 2022. Fondamentale invece il centrocampista spagnolo per Pecchia: nelle ultime sei partite ha preso parte a tre marcature (un gol, contro la Feralpisalò nel primo turno di questo campionato, e due assist), tante quante nelle precedenti 28 partite nel campionato cadetto (una rete e due passaggi vincenti).

? Dopo il gol vittoria nel primo turno di questo campionato contro la Reggiana, Francesco Amatucci (classe 2001) è diventato il terzo giocatore nato dall’1/1/2000 a realizzare almeno un gol in Serie B per il Cittadella nelle ultime otto stagioni. Prima di lui Giuseppe Ambrosino (classe 2003) e Tommaso Cassandro (classe 2000).