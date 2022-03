Serie B, Parma-Cittadella: sessione singola per i ducali in vista dell'anticipo di venerdì

Come riportato dal sito ufficiale del Parma, prossimo rivale del Cittadella in campionato, "i Crociati, oggi al Centro Sportivo di Collecchio, hanno lavorato agli ordini di Mister Beppe Iachini e dal suo staff tecnico. La squadra, dopo la fase di riscaldamento, ha svolto esercitazioni tecniche e tattiche, oltre ad una partita conclusiva. I Crociati, nella giornata di giovedì 10 marzo, sosterranno una seduta d’allenamento."

E proprio nella rifnitura di domani mattina si capirà di più sulla formazione anti-Cittadella di mister Iachini. Unica certezza il sistema di gioco, un 3-5-2 molto fluido. In porta non dovrebbe esserci Buffon, che ha subito una forte contusione in allenamento. Spazio al terzo portiere, lo sloveno Turk, stante l'infortunio anche del secondo Colombi. In difesa, ai lati di Danilo, confermati Del Prato e il belga Cobbaut. In mezzo al campo scelte quasi obbligate con Rispoli sulla destra e Man a tutta fascia sulla sinistra. In cabina di regia il sorprendente Bernabé dovrebbe essere supportato da Juric. Sulla trequarti ecco Franco Vazquez e Juan Brunetta. Ballottaggio come punta centrale, dove Simy è incalzato da Benedyczak, già in gol contro il Cittadella all'andata.

Domani ore 10.00 conferenza stampa di mister Iachini al centro sportivo di Collecchio.