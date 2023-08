Serie B, Parma-Cittadella: arbitra Ghersini la gara del Tardini

Il Cittadella all'esame Parma al Tardini. Dopo l'ottimo avvio, questa volta gli uomini di Gorini sono attesi dalla squadra ducale allenata da Fabio Pecchia. Sarà il Signor Davide Ghersini della sezione di Genova a dirigere Parma-Cittadella, gara valevole per la seconda giornata di Serie BKT 2023/24 alle ore 20:30 sabato 26 agosto allo Stadio Ennio Tardini.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà Yoshikawa di Roma 1, mentre il 2° assistente sarà il Sig. Luciani di Milano. Quarto uomo il Sig. Gabriele Sacchi di Macerata, con al V.A.R. Sig. Piccinini di Forlì ed A.V.A.R. Sig. Perenzoni di Rovereto.

Per il direttore di gara ligure 15 precedenti con la squadra di Gorini. Il bilancio segna sette vittorie granata, 5 pareggi e 3 sconfitte. Sono 3 i precedenti con il Parma per il fischietto di Genova, con 3 sconfitte per i ducali.